ДТЭК планирует полностью погасить выплаты купонов в сентябре – Bloomberg

Холдинг Рината Ахметова "ДТЭК Энерго" планирует полностью выплатить 29,5 млн долларов процентов по облигациям в сентябре.

Об этом рассказал гендиректор компании Максим Тимченко в интервью Bloomberg.

"ДТЭК Энерго выплатит сентябрьский купон на $29,5 млн по облигациям 2027 года в полном объеме", – сказал он.

Это будет второй квартал подряд, когда компания Ахметова в полном объеме выплачивает купон западным партнерам.

"Хотя мы согласовали вариант с четырьмя последовательными периодами половинной оплаты наличными, мы решили не использовать этого и оставить на случай ухудшения ситуации", – отметил Тимченко.

В начале войны компания достигла соглашения с западными кредиторами об изменении условий, чтобы позволить выплачивать проценты в размере 3,5% вместо полных 7% в последующих кварталах. Но в конце концов ДТЭК выплатил июньский купон по полной ставке.

Авторы публикации пишут, что вероятно станет облегчением для инвесторов после того, как ряд государственных компаний в Украине попытался отсрочить выплату долга. В частности, "Укравтодор" и "Укрэнерго", попыталась отсрочить выплату долга по просьбе правительства Украины об аналогичной отсрочке выплаты долга.

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Также Тимченко отметил, что ДТЭК находится в процессе интеграции в европейскую энергосистему и в ближайшие месяцы объявит об инвестициях в возобновляемые источники энергии в Румынии. Кроме того, по его словам, у компании есть планы по реализации проектов в Италии, Хорватии и Польше.

Напомним:

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что безотлагательно предложат новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат.

Украина предлагает владельцам еврооблигаций "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года.