"Нафтогаз" "безотлагательно" предложит держателям еврооблигаций новое соглашение на отсрочку выплат

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что безотлагательно предложат новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат.

Об этом говорится в заявлении компании в Telegram.

"Национальная компания безотлагательно предложит держателям еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении КМУ № 625-р от 21.07.2022.

Этот процесс должен быть частью совместных действий правительства и других государственных компаний по предложению аналогичных условий отсрочки выплат по еврооблигациям", – заявили в компании.

Там добавили, что "Нафтогаз" работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить согласие держателей еврооблигаций.

Напомним:

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании.

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Последний день льготного периода (грейс-периода) по выплатам закончился во вторник, 26 июля. Ранее держатели евробондов "Нафтогаза" отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это означало, что НАК должен был до конца вторника выплатить 335 млн. долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн. евро процентов (по выпуску 2024 года).

Чтобы провести эти выплаты, Нафтогаз должен получить согласование правительства. НАК утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта".

Кабмин, однако, это согласование не предоставил, а поручил компании безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.

По данным источников ЭП, отказ правительства обусловлен непониманием со стороны иностранных партнеров Украины, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу частные инвесторы продолжают получать средства. Попытки "Нафтогаза" оплатить по долгу при этом вызывают беспокойство у ключевых кредиторов государства, считают в правительстве.

Правительство настаивает, что "Нафтогазу" необходимо сохранить ликвидность для закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону. Акционер компании ожидает, что "Нафтогаз" будет действовать по примеру "Укрэнерго" и "Укравтодора", которые также приступают к процессу реструктуризации долгов.

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Экономическая правда