Держателей евробондов "Укрэнерго" и "Укравтодора" тоже просят отсрочить выплаты долгов

Украина предлагает владельцам еврооблигаций "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Он отметил, что государство консолидирует все имеющиеся ресурсы на первоочередные нужды: финансирование армии, подготовку к отопительному сезону, выплату пенсий, восстановление критической инфраструктуры.

"В рамках согласованной и скоординированной политики, внедренной Министерством финансов, Украина откровенно говорит со всеми нашими кредиторами относительно отсрочки выплат по нашим долгам. В том числе по долгам государственных компаний", – отметил глава правительства.

Поэтому Кабмин принял документы, которыми предлагает владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму 700 млн долларов отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года.

Владельцам ценных бумаг "Укрэнерго" на сумму 825 млн долларов предложили отсрочить выплаты также на 2 года.

"Ожидаем, что кредиторы поддержат обращение Украины. В условиях нынешних беспрецедентных вызовов такая политика будет относиться ко всем нашим обязательствам", – добавил премьер.

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Напоминаем:

Государственный Укравтодор сообщил инвесторам о возможности отсрочки выплат по еврооблигациям на сумму 700 млн долларов, которые в прошлом году были выпущены под государственные гарантии.

В июле прошлого года "Укравтодор" выпустил евробонды на 700 миллионов долларов под 6,25% годовых сроком на 7 лет под государственные гарантии.

Украина обсуждает с МВФ и другими международными финансовыми организациями возможность пересмотра графика выплат по внешнему долгу.