В МАГАТЭ говорят, что проверка ЗАЭС будет продолжаться "несколько дней"

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что проверка Запорожской АЭС продлится "несколько дней", но допускает постоянное присутствие МАГАТЭ на электростанции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Гросси в комментарии журналистам.

"Миссия продлится несколько дней. Если мы сможем установить постоянное присутствие или продолжительное присутствие, тогда миссия будет продолжена. Но эта первая часть продлится несколько дней", – заявил он.

"Мы должны там [на ЗАЭС] выполнить очень важную задачу – оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию, насколько мы можем", – сказал он.

31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева в Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию. оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.

Напоминаем:

Российские ставленники оккупированной части Запорожской области объявили, что не будут делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ, чтобы те быстро попасть в ЗАЭС, однако добавили, что ожидает прибытия миссии в Энергодар уже утром 1 сентября.

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Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США считают контролируемую остановку Запорожской атомной электростанции залогом ее безопасности.

С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети, но впоследствии два энергоблока возобновили работу.