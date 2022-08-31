Витренко готов к отставке, если это поможет реструктуризировать долг "Нафтогазу"

Генеральный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко готов уйти с должности, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение о реструктуризации внешнего долга компании.

Об этом он заявил в комментарии Reuters.

"Конечно, для блага страны... если речь идет об этом", – ответил Витренко на вопрос, уйдет ли он в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать отсрочку долговых выплат на два года. "Я не женат на этом месте".

Глава "Нафтогаза" добавил, что осознает всю ответственность, сосредоточенную на этом посту, однако не слышал "даже намека на то, что смена генерального директора будет иметь какое-либо влияние" на решение инвесторов.

По его словам, инвесторы понимали, что решение компании о реструктуризации было принято правительством, а не руководством компании.

"Это было не мое решение с самого начала реструктуризации", – повторил он.