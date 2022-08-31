В ОГТСУ рассказали, сколько газа уже накопили в хранилищах

GETTY IMAGES

По состоянию на конец августа в подземных газовых хранилищах Украины накопили 13 миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в ПХГ 13 млрд кубометров газа. До 15 октября, по прогнозным расчетам, будет около 14,4 млрд кубометров газа. С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось", – рассказал он.

В то же время, по словам Макогона, фактор военной угрозы повышает риски стабильного прохождения отопительного сезона, так что дополнительные объемы импорта будут целесообразными.

"Как оператор ГТС мы можем заверить, что транспортные маршруты для приема газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту объемом 54 млн кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из "Нафтогаза" смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа", – добавил глава ОГТСУ .

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Канада предоставила Украине 450 млн. канадских долларов (около 12,7 млрд. гривен) помощи на закупку газа.

ВИДЕО ДНЯ

Кабмин обязал НАК "Нафтогаз Украины" сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в том числе за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.

В "Нафтогазе" не уверены, что накопят в хранилища порученный правительством объем газа. В настоящее время в хранилищах хранится всего 12,3 млрд кубометров газа. Задача правительства состоит в накоплении 19 млрд кубометров топлива.

Министерство энергетики прогнозирует, что потребление газа во время отопительного сезона 2022/23 уменьшится по сравнению с прошлым на 40%.





