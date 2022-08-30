Первое судно с украинским зерном в рамках программ ООН прибыло в Африку

Первое судно с украинской агропродукцией, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибыло в Джибути.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Речь идет о балкере BRAVE COMMANDER, на его борту которого находится 23 тысячи тонн пшеницы. После разгрузки он будет доставлен потребителям в Эфиопии.

"Продолжаем работать со Всемирной продовольственной программой ООН по наращиванию объемов продовольственной помощи. Благодарен партнерам за сотрудничество", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

BRAVE COMMANDER прибыл в порт "Южный" 12 августа, а отправился в Эфиопию 16 августа.

Напоминаем:

Во вторник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу шесть судов, среди которых – KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

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ООН ожидает большого роста количества судов, экспортирующих украинское зерно по коридору в Черном море, а также считает цель в 2-5 миллионов тонн экспорта достижимой.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Согласно ей, все корабли, занимающиеся экспортом украинского зерна, защищены буферной зоной в размере 10 морских миль (около 18,5 километра).





