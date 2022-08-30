З портів Одещини вийшло друге судно в рамках продовольчої програми ООН

У вівторок з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу шість суден, серед яких – KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури

Загалом на борту шести суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) знаходиться 183 тисяс тонн української агропродукції.

"Менш ніж за місяць роботи Ініціативи ми експортували майже півтора мільйона тон агропродукції і це досить значний результат. Утім, ми маємо вийти на 100-150 суден на місяць і загальною пропускною здатністю 5 мільйонів тонн на місяць з трьох портів Великої Одеси", – наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він повідомив, що на борту балкера KARTERIA знаходиться 37,5 тисяч тонн пшениці для Ємену, який знаходиться в стані гуманітарної катастрофи. Згідно із даними ООН, 16 мільйонів людей потерпає від голоду в країні.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило із українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн агропродукції.

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Нагадуємо:

Перше судно, зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН, прибуло в порт "Південний" 12 серпня. Балкер BRAVE COMMANDER під прапором Лівану вирушив до Ефіопії з 23 тисячами зерна.

ООН очікує великого зростання кількості суден, які експортують українське зерно коридором у Чорному морі, а також вважає мету в 2-5 мільйонів тонн експорту досяжною.

У Стамбулі 22 липня відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Відповідно до неї усі кораблі, які займаються експортом українського збіжжя, захищені буферною зоною в розмірі 10 морських миль (близько 18,5 кілометра).