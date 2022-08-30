Из портов Большой Одессы вышло второе судно в рамках продовольственной программы ООН

Во вторник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу шесть судов, среди которых - KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В общей сложности на борту шести судов (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA) находится 183 тысячи тонн украинской агропродукции.

"Меньше чем за месяц работы Инициативы мы экспортировали почти полтора миллиона тонн агропродукции и это достаточно значительный результат. Впрочем, мы должны выйти на 100-150 судов в месяц и общей пропускной способностью 5 миллионов тонн в месяц из трех портов Большой Одессы", – подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он сообщил, что на борту балкера KARTERIA находится 37,5 тысячи тонн пшеницы для Йемена, который находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Согласно данным ООН, 16 миллионов человек страдают от голода в стране.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 61 судно отправилось из украинских портов. На их борту около 1,5 млн. тонн агропродукции.

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Напоминаем:

Первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибыло в порт "Южный" 12 августа. Балкер BRAVE COMMANDER под флагом Ливана отправился в Эфиопию с 23 тысячами зерна.

ООН ожидает большого роста количества судов, экспортирующих украинское зерно по коридору в Черном море, а также считает цель в 2-5 миллионов тонн экспорта достижимой.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Согласно ей, все корабли, занимающиеся экспортом украинского зерна, защищены буферной зоной в размере 10 морских миль (около 18,5 километра).



