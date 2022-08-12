В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки в рамках "зернової ініціативи"

У пʼятницю в порт "Південний" прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії, згодом воно рушить до Ефіопії з 23 тисячами зерна.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Судно була зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН для перевезення продовольства.

"Від початку обговорення "зернової ініціативи" Україна розуміла свою відповідальність перед соціально незахищеним населенням країн Африки, Азії та країн Латинської Америки, яке традиційно було одним з ключових споживачів української агропродукції. Особливо це стосується допомоги тим, хто безпосередньо знаходиться на межі голоду", – каже міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судно BRAVE COMMANDER у суботу почнуть завантажувати 23 тисячами тонн українського зерна, яке буде направлено для мешканців Ефіопії. Як зазначив Кубраков, Україна працює зі Світовою продовольчою програмою (ООН) над тим, щоб обсяги перевезень продовольства далі зростали.

В рамках реалізації домовленостей вже 14 суден вирушили із українських портів з агропродукцією. На їх борту понад 430 тис. тонн агропродукції.

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Зранку 12 серпня з українських портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшов п'ятий караван з українським продовольством.

Україна вивчатиме можливість долучення Миколаївського морського порту до "зернового коридору" у разі дотримання РФ домовленостей щодо розблокування українських портів та гарантування безпеки.