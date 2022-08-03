Украина улучшила прогноз урожая зерновых

Прогнозы сбора урожая зерновых и масличных культур в этом году улучшились до 65-67 млн тонн с 60 млн тонн – то есть на 11,6%.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные министра агрополитики Николая Сольского в ходе совещания у премьер-министра Дениса Шмигаля.

"Несмотря на все невзгоды, жатва продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период уборки урожая зерновых проведено на площади 3,5 млн га, фактически собрано 12 млн тонн зерна нового урожая", — отметил Шмигаль.

По словам Сольского, в этом году сбор урожая зерновых и масличных ожидается больше, чем сначала прогнозировалось — 65-67 млн тонн вместо 60 млн тонн.

Несмотря на блокаду морских портов, которая продолжалась с 24 февраля и сдвинулась с места только в начале августа с частичным открытием трех одесских портов, за июнь было экспортировано 3,2 млн тонн агропродукции из 5 млн тонн, которые требовалось.

Шмигаль подчеркнул, что правительство работает над условиями участия сельхозпроизводителей в программе "5-7-9". Сейчас более 52% этой программы ориентированы на кредитование представителей аграрного бизнеса. Также он напомнил, что правительство ввело грантовую поддержку для аграриев, и более 5 тысяч заявок уже поданы и проработаны.

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Напоминаем:

Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.

Урожай в Украине в этом году прогнозируется на уровне около 65 млн. тонн, в том числе зерновых на уровне 50 млн. тонн – это составляет 60% от рекорда прошлого года.