Запорожская АЭС, оккупированная россиянами, "полностью вышла из-под контроля" МАГАТЭ

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля Международного агентства автономной энергетики – на станции нарушены все возможные принципы безопасности.

Об этом глава агентства ООН по атомной энергетике Рафаэль Гросси рассказал в интервью Associated Press.

По его словам, ситуация в Энергодаре, где расположена АЭС, становится все более опасной с каждым днем.

Гросси подчеркнул, что на станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. Кроме того, станция находится "в месте, где идет активная война", вблизи территории, временно оккупированной Россией.

Физическая целостность завода не была соблюдена, сказал он, напомнив об обстреле в начале великой войны, и постоянной информации об обстрелах Запорожской области.

Кроме того, цепь поставок оборудования и запасных частей была прервана, "поэтому мы не уверены, что завод получает все, что ему нужно".

Хотя АЭС оккупирована россиянами, на ней до сих пор работают украинские сотрудники, что приводит к неизбежным моментам "трения" и вероятному насилию, сказал он. Хотя у МАГАТЭ есть определенные контакты с персоналом, они "неисправны" и "разрывчаты", сказал он.

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"Если вы собрали это вместе, у вас есть каталог вещей, которые никогда не должны происходить на какой-либо ядерной установке", - сказал Гросси. Он также продолжает настаивать на визите МАГАТЭ в Запорожскую АЭС, чтобы провести оценку безопасности. В то же время украинский Энергоатом отмечает, что в этом заинтересованы именно россияне, даже визит самого Гендиректора или его представителей может в глазах мирового сообщества легитимировать оккупацию станции.

Напоминаем:

Российские оккупанты активно готовят визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС: по этому поводу военные вместе с представителями Росатома проводят специальные совещания и общаются с МАГАТЭ по организации приезда миссии агентства.

В Международном агентстве атомной энергетики планируют визит в Запорожскую АЭС, но в Энергоатоме говорят, что это заявление является попыткой попасть на объект, чтобы легитимировать там пребывание кафиров.

Территорию Запорожской атомной электростанции 4 марта захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию.

В Энергоатоме отмечают, что сегодня существует лишь один сценарий для оккупированной ЗАЭС – это стабильная и надежная ее работа в энергосистеме Украины.