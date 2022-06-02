Енергоатом: відключення окупованої ЗАЕС неможливе

В Енергоатомі заявили, що на сьогодні існує лише один сценарій для окупованої ЗАЕС – це стабільна та надійна робота в енергосистемі України.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

"Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. "У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", - резюмували у Енергоатомі.

Нагадуємо:

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що Україна не виключає сценарій, за яким у разі найменшої загрози втрати контролю над окупованою військами РФ Запорізькою атомною станцією її буде повністю відключено.