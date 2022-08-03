Официальный курс плюс 10%: в Раде раскрыли подробности дополнительной пошлины для импортеров

Кабинет министров разрабатывает законопроект о введении дополнительного сбора на покупку иностранной валюты импортерами.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

"Здесь следует отметить, что избранная концепция не предусматривает дополнительных импортных пошлин (что сложно в администрировании), а предусматривает введение 10% сбора на валютообменные операции по покупке всех импортных товаров и услуг", — отметил нардеп.

В настоящее время импортеры совершают покупку валюты по официальному курсу Нацбанка, который зафиксирован на новом уровне 36,57 грн за доллар. В случае если соответствующий законопроект найдет поддержку в парламенте, то фактически курс покупки валюты импортерами может возрасти до 40,23 грн за доллар, ведь 3,66 грн они будут обязаны заплатить в бюджет.

Цель законопроекта не только в том, чтобы увеличить поступление в госказну, но и снизить спрос на импортные товары и услуги среди украинцев и соответственно давление на международные резервы и стабильность гривни, отмечает Железняк.

"Ожидается, что КМУ внесет законопроект в ближайшие недели. Посмотрели, что из этого выйдет", – добавил он.

Накануне о намерении правительства ввести дополнительную пошлину на импорт сообщал министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции по покупке импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор - говорить рано", — заявлял министр.

Напомним:

Сейчас иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, наибольшую поддержку оказывают США и ЕС.

Из обещанной суммы 12,7 млрд долларов из этой суммы уже поступило в государственный бюджет Украины. Только треть обещанного финансирования является грантовой, то есть такой, которую нам не придется возвращать в будущем.

При этом иностранной помощи пока недостаточно: она покрывает лишь более половины (52%) потребностей государственного бюджета с 24 февраля. Низкие поступления финансирования в апреле, мае и первой половине июня заставили НБУ профинансировать дефицит бюджета в 170 млрд гривен.

Ранее в НБУ предлагали помимо возврата к налогообложению импорта ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта.

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