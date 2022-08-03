"Нафтогаз" просит держателей еврооблигаций о реструктуризации и добавил новые условия

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НАК "Нафтогаз Украины" повторно попросил держателей евробондов из-за их эмитента Kondor Finance plc об отсрочке выплат по ним на два года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В сообщении отмечается, что в отличие от предыдущего запроса компания предлагает отсрочить погашение и соответственно продлить оборот на два года не только евробондов-2022, но и евробондов-2024 и евробондов-2026.

"Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом отвечает условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, внесенным в запрос согласия, инициированным украинским сувереном 20 июля 2022 года", – отмечается в биржевом сообщении.

Запуск нового запроса согласия утвержден распоряжением Кабинета Министров №670 от 1 августа 2022 года.

"Правительство настоятельно рекомендует инвесторам поддержать эти предложения, которые являются частью усилий Украины по проактивному управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям", – говорится в сообщении.

Дедлайн голосование по запросу согласия – 16:00 12 августа, а собрание и оглашение результатов назначено на 17 августа.

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Ранее председатель правления НАК Юрий Витренко отмечал, что для получения согласия держателей еврооблигаций на первом собрании кворум должен составить 2/3 общей номинальной стоимости еврооблигаций. "За" должны проголосовать 75% участников собрания.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода 26 июля не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании. НАК должен был до конца вторника выплатить 335 млн долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн евро процентов (по выпуску 2024 года).

Чтобы провести эти выплаты, Нафтогаз должен был получить согласование правительства, которое оно не предоставило. НАК утверждает, что имеет на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям и предупреждает о негативных последствиях для Нафтогаза и страны в случае "жесткого дефолта".

Держатели евробондов "Нафтогаза" ранее отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года.

По данным источников ЭП, со стороны иностранных партнеров Украины существует непонимание, почему при условии заморозки выплат по государственному долгу частные инвесторы продолжают получать средства. Попытки "Нафтогаз" оплатить по долгу при этом вызывают беспокойство у ключевых кредиторов государства.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что безотлагательно будет предложено новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат.