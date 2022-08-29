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Logitech покидает рынок России – СМИ

Понедельник, 29 августа 2022, 14:39 - Анастасия Жарикова
 
Getty images

Швейцарская компания Logitech, производящая клавиатуры, компьютерные мышки и веб-камеры уходит с российского рынка.

Об этом сообщает CNews со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники российского представительства отработают последний рабочий день 31 августа.

Logitech производит не только клавиатуры, мыши, колонки, геймпады, джойстики и другое оборудование для геймеров, но и гарнитуры и камеры, необходимые для видеоконференции.

В Logitech не прокомментировали информацию о своем уходе с российского рынка. В апреле компания приостановила поставки своей продукции в Россию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напоминаем:

Американская корпорация Dell полностью покидает российский рынок, компания является одним из крупнейших производителей компьютеров и крупнейшим поставщиком серверов в РФ.

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