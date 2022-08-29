Logitech покидает рынок России – СМИ
Швейцарская компания Logitech, производящая клавиатуры, компьютерные мышки и веб-камеры уходит с российского рынка.
Об этом сообщает CNews со ссылкой на собственные источники.
Сотрудники российского представительства отработают последний рабочий день 31 августа.
Logitech производит не только клавиатуры, мыши, колонки, геймпады, джойстики и другое оборудование для геймеров, но и гарнитуры и камеры, необходимые для видеоконференции.
В Logitech не прокомментировали информацию о своем уходе с российского рынка. В апреле компания приостановила поставки своей продукции в Россию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напоминаем:
Американская корпорация Dell полностью покидает российский рынок, компания является одним из крупнейших производителей компьютеров и крупнейшим поставщиком серверов в РФ.