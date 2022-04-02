Федоров розповів про нові санкції, які ввели технологічні компанії проти Росії
Субота, 2 квітня 2022, 09:44
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нові санкції технологічних компаній проти РФ. Зокрема, йдеться про блокування важливих сервісів та припинення постачання товарів.
Про це він повідомив у соцмережах.
- Logitech International S.A. зупиняє постачання до РФ. Це швейцарська компанія, виробник комп'ютерної периферії, девайсів для геймерів.
- Recruit Group, кадрова компанія обмежила діяльність своєї системи вакансій Indeed на російській території та видалила із системи всі оголошення про вакансії від російських урядових і військових організацій.
- Automatic Data Processing припинила продажі у РФ. Це американська компанія, що є постачальником ПЗ та послуг для управління людськими ресурсами.
- Amadeus IT Group припинила співпрацю з "Аерофлотом". Тепер РФ позбавлена системи бронювань авіаквитків, готелів, круїзних турів, прокату автомобілів.
- Emerson Electric припиняє інвестиції до Росії. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних та споживчих ринків.
- Nintendo Company Limited припинив постачання консолей до Росії. Також платіжний сервіс Nintendo eShop призупинив обробку платежів у рублях.
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