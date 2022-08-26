Dell повністю йде з російського ринку – ЗМІ
Американська корпорація Dell повністю покидає російський ринок, компанія є одним з найбільших виробників комп’ютерів та найбільшим постачальником серверів у РФ.
Про це повідомляє CNews з посиланням на власні джерела.
Дистриб’ютор розповів, що компанія скорочує весь персонал у Росії. Інше джерело поділилось, що персоналу виплатять до 8 окладів при звільненні.
Скорочення торкнеться відділів продажу, маркетингу та технічних фахівців. За оцінкою джерела, в російському представництві компанії працюють близько 50 осіб.
Також з компанії "за згодою сторін" звільнять близько 400 розробників програмного забезпечення. Співробітникам дозволять безкоштовно забрати техніку та залишать медичну страховку до кінця року.
Компанія планувала розвивати центр розробок у Санкт-Петербурзі, але наразі розвиває такий центр у Польщі.
Однак релокуватись до Польщі компанія не запропонувала жодному зі співробітників російського представництва.