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Dell повністю йде з російського ринку – ЗМІ

П'ятниця, 26 серпня 2022, 15:19 - Анастасія Жарикова
 
Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Американська корпорація Dell повністю покидає російський ринок, компанія є одним з найбільших виробників комп’ютерів та найбільшим постачальником серверів у РФ.

Про це повідомляє CNews з посиланням на власні джерела.

Дистриб’ютор розповів, що компанія скорочує весь персонал у Росії. Інше джерело поділилось, що персоналу виплатять до 8 окладів при звільненні.

Скорочення торкнеться відділів продажу, маркетингу та технічних фахівців. За оцінкою джерела, в російському представництві компанії працюють близько 50 осіб.

Також з компанії "за згодою сторін" звільнять близько 400 розробників програмного забезпечення. Співробітникам дозволять безкоштовно забрати техніку та залишать медичну страховку до кінця року. 

Компанія планувала розвивати центр розробок у Санкт-Петербурзі, але наразі розвиває такий центр у Польщі.

Однак релокуватись до Польщі компанія не запропонувала жодному зі співробітників російського представництва.

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