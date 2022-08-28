Болгария не будет вести переговоры с "Газпромом" о новых контрактах по поставкам газа

gettyimages

Вице-премьер по вопросам экономической политики Христо Алексиев заявил, что Болгария не будет договариваться с "Газпромом" о новых контрактах на поставку природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского правительства.

Европейская комиссия поддержит Болгарию необходимость усиления регионального сотрудничества в контексте Региональной рабочей группы для Юго-Восточной Европы в рамках Энергетической платформы ЕС с целью обеспечения диверсификации энергетики.

Также это касается поставок через трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа (СПГ), также проходящего через терминалы Греции и Турции. Две страны уже договорились о совместных действиях по поддержке диверсификации поставок в Болгарию.

Болгария также подтвердила заинтересованность участия в механизмах совместной закупки энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках энергетической платформы ЕС.

Алексиев добавил, что правительство не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных контрактах с "Газпромом", а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

На фоне заявления "Газпрома" о полной остановке поставок "Северным потоком" с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров.

Правительство Болгарии начнет переговоры о возобновлении поставок газа по контракту с "Газпромом".

Правительство Болгарии решило принять лишь одну из согласованных семи поставок сжиженного газа от американской компании Cheniere, несмотря на то, что цена почти на 30 евро ниже, чем на европейских газовых биржах.