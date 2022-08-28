Япония планирует инвестировать 30 миллиардов долларов в Африку

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Во время Токийской международной конференции по развитию Африки премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал для стран континента за три года выделить 30 млрд долларов.

Об этом сообщает DW.

Кисида пообещал помочь африканским странам преодолеть продовольственный кризис, возникший в результате войны России против Украины, поскольку последний является одним из основных мировых экспортеров пшеницы. Эти средства должны пойти на развитие различных отраслей континента в тесной координации с Африканским банком развития.

Заявление Кисиды прозвучало на фоне укрепления авторитета Китая на Африканском континенте посредством инициативы "Один пояс, один путь", отмечает AFP. В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу долгосрочных заимствований некоторых африканских стран у Пекина.

Сообщается, что Токийская конференция собрала в этом году около пяти тысяч участников. В их числе представители 48 африканских стран, в том числе главы государств и правительств. Первая Токийская конференция по развитию Африки прошла в 1993 году. В настоящее время ее организуют в партнерстве с ООН, Африканским Союзом и Всемирным банком. За годы работы этого формата было реализовано 26 проектов развития в 20 странах Африки.

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