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Найбільший японський онлайн-брокер припинить майнінг криптовалют у РФ

П'ятниця, 19 серпня 2022, 12:19 - Олексій Павлиш

Найбільший онлайн-брокер Японії SBI Holdings заявив, що припинить операції з майнінгу криптовалют в Росії.

Про це пише Bloomberg.

Вторгнення Росії в Україну створило невизначеність щодо перспектив майнінг-бізнесу в Сибіру, ​​а спад на глобальному ринку криптовалют зробив майнінг менш прибутковим, сказав представник компанії у відповідь на запитання Bloomberg News.

Раніше головний фінансовий директор компанії Хідеюкі Кацучі оголосив про намір SBI продати все обладнання для майнінгу в РФ.

"Майнери кинулися до Росії, частково для того, щоб скористатися перевагами недорогої електроенергії від природного газу та гідроелектростанцій, які зробили РФ популярним напрямком після того, як Пекін у травні минулого року заборонив майнінг криптовалют, змусивши їх покинути Китай.

Але в квітні Міністерство фінансів США наклало санкції на швейцарську компанію з майнінгу криптовалют BitRiver, яка мала майнінгові установки в РФ.

Після цього дедалі більше представників індустрії, що працюють на території країни, почали побоюватися, що також можуть підпасти під дії санкцій", - пише агентство.

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За словами речника компанії, SBI Holdings призупинила майнінг у Сибіру незабаром після початку війни.

При цьому компанія поки не знає, скільки часу займе закриття криптовалютного бізнесу у РФ, зазначив представник, додавши, що SBI збереже свій банківський підрозділ у Росії – SBI Bank LLC.

Економічна правда

Японія криптовалюта Росія
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