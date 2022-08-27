"Укрэнерго" получит более 2,5 миллиарда за экспорт электроэнергии в ЕС

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Более 2,5 млрд гривен должно получить "Укрэнерго" от аукционов на доступ к межгосударственным линиям электропередачи из ЕС за неполных два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

"За последнюю неделю (22-28 августа) было продано все доступное пересечение в направлениях Румынии и Словакии. В аукционах участвовало от 6 до 10 компаний. Средневзвешенная цена пересечений со Словакией и Румынией за этот период составляет 10,3 тыс. грн/МВт*ч", – говорится в сообщении.

По сравнению с прошлой неделей, средневзвешенная цена доступа увеличилась на 30% и составляет 16,2 тыс. грн/МВт*ч. Самым высоким в один час она была 25 августа в направлении Словакии – 21 тыс. грн/МВт*ч.

Также значительно выросли цены на спотовые рынки Румынии и Словакии. Если 15-21 августа цена базовой погрузки колебалась в пределах 395-560 евро/МВт*ч, то на этой неделе она составляла от €563 до 709 евро/МВт*ч.

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