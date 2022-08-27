Правительство выделит 2,1 миллиарда на подготовку к учебному году и отопительному сезону

кабінет міністрів україни

Кабмин распределил субвенцию регионам на приобретение школьных автобусов и выделил средства на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.

"В контексте подготовки к новому учебному году правительство перераспределило субвенцию регионам в размере 753 млн грн на приобретение школьных автобусов. Из-за полномасштабного российского вторжения многие учебные заведения были разрушены, а автобусы уничтожены или переданы на нужды военных", – отметил премьер.

Отдельно 1,4 млрд грн правительство выделяет на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

Также параллельно с закупками продолжаются ремонты критической инфраструктуры и другая подготовка к отопительному сезону. Состояние готовности сейчас 75%.

Напомним:

Правительство приняло Стратегию реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года, согласно которой планируется ликвидировать Государственное агентство резерва.

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