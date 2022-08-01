До зими в Україні планують накопичити понад 2 мільйони тонн вугілля

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У Міненерго обговорили плани накопичення запасів вугілля, необхідні для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Повідомляє пресслужба Міненерго за підсумками наради у міністра енергетики Германа Галущенка.

"Накопичення вугілля - це одне з пріоритетних завдань для проходження ОЗП. Є затверджений план, який передбачає не менше 2,5 млн тонн вугілля на початок опалювального сезону", - наголосив Галущенко.

Міністр вказав на необхідність налагодження видобутку та логістики перевезення вугілля, оскільки цього опалювального сезону найбільшу пріоритетність нададуть вітчизняному видобутку.

Галущенко додав, що минулого тижня було ухвалено механізм покладання спецобов’язків, який передбачає залучення коштів Укренерго для постачання вугільної продукції.

Нагадаємо:

Укренерго за дорученням Кабміну фінансуватиме створення стратегічного запасу вугілля – на це буде виділено 2,5 мільярда гривень.

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Міністерство енергетики посилило контроль за підготовкою об'єктів паливно-енергетичного комплексу до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 року.