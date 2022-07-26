Кабмін попросив уряд США про "газовий лендліз" для України

Кабінет Міністрів України

Кабінет міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу", щоб стабільно пройти опалювальний сезон.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону", - написав глава уряду.

За словами Шмигаля, підготовка до найскладнішої зими в історії країни триває. У цьому процесі влада шукає всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.