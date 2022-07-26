Кабмін попросив уряд США про "газовий лендліз" для України
Вівторок, 26 липня 2022, 17:30 -
Кабінет міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу", щоб стабільно пройти опалювальний сезон.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону", - написав глава уряду.
За словами Шмигаля, підготовка до найскладнішої зими в історії країни триває. У цьому процесі влада шукає всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.