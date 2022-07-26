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Кабмін попросив уряд США про "газовий лендліз" для України

Вівторок, 26 липня 2022, 17:30 - Економічна правда
 
Кабінет Міністрів України

Кабінет міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу", щоб стабільно пройти опалювальний сезон.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового лендлізу" для стабільного проходження опалювального сезону", - написав глава уряду.

За словами Шмигаля, підготовка до найскладнішої зими в історії країни триває. У цьому процесі влада шукає всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Кабмін США газ
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