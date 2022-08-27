Украина и Молдова отменили разрешения на грузовую перевозку

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Украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам уже с 1 сентября 2022 года.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.

Это последний шаг к отмене разрешительного режима со всеми странами-соседями. После подписания "транспортного безвиза" с Европейским союзом Молдова осталась единственной страной на наших границах, с которой не были либерализованы грузовые перевозки", – отмечает замминистра.

Подписание двустороннего протокола лишает риска остановки экспорта украинских грузов. В прошлом году общий товарооборот между странами вырос почти на треть. В результате блокирования Россией украинских портов, молдавское направление стало еще более важным для украинских грузов.

Мустафа Найем добавил, что, по расчетам министерства, поток грузов может вырасти на 10 миллионов тонн ежегодно.

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Напомним:

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Железнодорожники возобновили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова) – в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Украина в среду, 29 июня, подписала соглашение о либерализации автомобильных перевозок из ЕС.