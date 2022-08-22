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Між Україною та Молдовою відновили залізничне сполучення в обхід Придністровʼя

Понеділок, 22 серпня 2022, 11:12 - Анастасія Жарикова
 
УЗ

Залізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області – Березине (Україна) – Басарабяська (Молдова) – в обхід самопроголошеного Придністровʼя.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну, повідомляє "Пасажирський транспорт".

Зазначається, що з 22 серпня розпочнеться рух поїздів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) – Басарабяська (Молдова), яка перестала повністю функціонувати 1997 року. 

Відновлення цієї ділянки колії завдовжки 23 кілометри залізничники провели у рекордно короткий термін – трохи більше місяця.

Зі сторони України було відновлено 22-кілометрову ділянку колії. Зі сторони Молдови було – кілометрову ділянку. 

Тепер між станціями Березине – Басарабяска буде запущено залізничне сполучення як існуючою ділянкою від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.



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