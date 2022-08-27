Более 50% ІТ-компаний в Украине не проводили релокацию

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Более 50% опрошенных ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на отдаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса.

Об этом свидетельствует исследование Ассоциации IT Ukraine.

В общей сложности релокацию в пределах Украины избрали 45% опрошенных ІТ-компаний. За границу частично релоцировались 42% компаний, из которых только 5% закрыли часть офисов в Украине.

Среди опрошенных ІТ-компаний ни одна не намерена полностью сворачивать бизнес в Украине.

В будущей перспективе до конца 2022 года 63% опрошенных ІТ-компаний не планируют проводить частичную или полную релокацию. Однако 14% опрошенных рассматривают частичную или полную релокацию за границу до конца года. Еще 23% компаний планируют объединить релокации за границу и в пределах Украины.

Среди ІТ-компаний, проводивших релокацию, преобладает релокация в пределах Украины (45%). За границу частично релоцировались 42% компаний, из них только 5% компаний с закрытием части офисов в Украине. Ни одна из опрошенных ІТ-компаний не провела полную релокацию за границу. Релокация в значительной степени рассматривается ІТ-компаниями как вынужденный шаг на период войны или, по крайней мере, ее активной фазы.

"Основным сдерживающим фактором для релокации, в частности, дальнейшей релокации, компании отметили невозможность выезда за границу ІТ-специалистов, желание ІТ-компаний платить налоги в Украине, нежелание большей части команды переезжать, более высокие расходы на ведение бизнеса за пределами Украины", — говорится в исследовании.

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Большинство ІТ-компаний (93%) довольны проведенной релокацией, что является свидетельством успешного перестройки ведения бизнеса к новым условиям и способности отвечать на вызовы во время релокации. Однако 53% опрошенных компаний, проведших релокацию, и дальше ищут варианты альтернативной дальнейшей релокации за пределы Украины для минимизации затрат.

Напомним:

За последние 10 лет доля женщин в украинском IT выросла в 3 раза и на август 2022 года составляет 24%.

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