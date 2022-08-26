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Частка жінок в українському IT за останні десять років зросла в три рази – дослідження

П'ятниця, 26 серпня 2022, 15:55 - Олексій Павлиш

За останні 10 років частка жінок в українському IT зросла в 3 рази й станом на серпень 2022 року становить 24%.

Про це свідчить внутрішнє дослідження GlobalLogic, яке компанія провела до Дня рівності жінок.

При цьому, третину керівних посад в індустрії посідають жінки.

"Згідно з даними GlobalLogic, з компанією в Україні співпрацює 1769 жінок, це становить понад чверть всіх спеціалістів. Середній вік спеціалісток - 33 роки, однак серед IT-фахівців зустрічаються й жінки у віці старше 60 років. 

96% опитаних компанією IT-спеціалісток впевнені, що професіоналізм не має статі. Всі вони почуваються рівними з чоловіками та щасливі рухати технологічний прогрес. Лише 4% жінок називають IT-індустрію складною через навантаження та виклики", - йдеться у повідомленні.

81% жінок в IT-сфері мають технічні спеціальності.

Зазнчається, що переважна більшість респонденток починала свій шлях в індустрії з trainee чи junior позиції, однак зараз має професійний рівень senior, lead або навіть AVP (молодша віце президентка).

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