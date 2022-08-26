На ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок

На Запорожской АЭС второй из остановленных в четверг энергоблоков подключен к энергосети, продолжается набор мощности.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Энергоблок был подключен к сети в пятницу, 26 августа, в 21:15.

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Ранее в пятницу, в 14.04, к сети подключили первый из остановленных днем ранее энергоблоков.

"Таким образом, Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации кафиров, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии", - подчеркнули в Энергоатоме.

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Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.