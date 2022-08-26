На ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок
На Запорожской АЭС второй из остановленных в четверг энергоблоков подключен к энергосети, продолжается набор мощности.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
Энергоблок был подключен к сети в пятницу, 26 августа, в 21:15.
Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Ранее в пятницу, в 14.04, к сети подключили первый из остановленных днем ранее энергоблоков.
"Таким образом, Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации кафиров, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии", - подчеркнули в Энергоатоме.
Напоминаем:
Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.
Запорожская АЭС снова производит электроэнергию в украинскую сеть – один из остановленных в четверг энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети и продолжается набор мощности.
С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.
25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновиласоединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков оставались отключенными