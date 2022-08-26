В МАГАТЭ заявили о планах постоянного присутствия агентства на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил о возможном установлении постоянного присутствия агентства на Запорожской АЭС.

Об этом он рассказал в интервью RFI, сообщает Интерфакс-Украина.

"Технически нужно четко определить характеристики миссии и, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - заметил Гросси.

Глава Агентства по структуре ООН отметил, что, только лично осмотрев АЭС, эксперты МАГАТЭ смогут дать максимально точную оценку того, в каком состоянии.

Кроме того, по его словам, присутствие сотрудников МАГАТЭ на объекте "может оказать стабилизирующее влияние".