Цены на газ в Европе пересекли отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров

На фоне заявления "Газпрома" о полной остановке поставок "Северным потоком" с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость контрактов на поставку газа с исполнением в сентябре на хабе TTF в Нидерландах поднялась в ходе торгов до 341 евро за 1 МВт-час (3,54 тыс долл. за тысячу куб. м).

Цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов в пятницу на фоне ограничения Россией поставок природного газа в преддверии отопительного периода.

Ранее биржевая стоимость газа в Европе поднялась выше 315 евро за 1 МВтч – это более 3300 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах в среду – это самая высокая зафиксированная за все время наблюдений цена, причиной которой является последовательное сокращение Россией поставок в регион.

Предыдущий ценовой рекорд был установлен в понедельник, когда цены превысили 3000 долларов за тысячу кубов. Цены на уровне более 2500 долларов в последний раз наблюдались в начале марта, когда вторжение России в Украину всколыхнуло рынки.

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Контракты с поставкой в октябре-феврале котировались в понедельник еще дороже, и закончили торги на отметке более чем в 292 евро за МВт-час. Это указывает на опасения рынка по недостатку голубого топлива в странах Европы в течение отопительного сезона, поскольку "Газпром" последовательно сокращает свои поставки в регион.

В частности, российская компания заявила об остановке "Северного потока-1" на три дня в конце августа с целью технического обслуживания.

Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В середине июля Газпром уже останавливал поставки "Северным потоком-1" из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

Экономическая правда