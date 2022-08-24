Газ в Европе установил новый ценовой рекорд

Цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах в среду – это самая высокая зафиксированная за все время наблюдений цена, причиной которой является последовательное сокращение Россией поставок в регион.

Об этом говорится в данных биржи ICE.

Так, в среду, 24 августа, газовые контракты в хабе TTF (Нидерланды) с поставкой в сентябре установили максимум 302,995 евро за МВт-час, или 3196,6 доллара за тысячу кубометров. После непродолжительного удержания на максимуме котировки опустились до 290 евро за МВт-час или 3060 доллара за тысячу кубов.

Предыдущий ценовой рекорд был установлен в понедельник, когда цены превысили 3000 долларов за тысячу кубов. Цены на уровне более 2500 долларов в последний раз наблюдались в начале марта, когда вторжение России в Украину всколыхнуло рынки.

Контракты с поставкой в октябре-феврале котировались в понедельник еще дороже, и закончили торги на отметке более чем в 292 евро за МВт-час. Это указывает на опасения рынка по недостатку голубого топлива в странах Европы в течение отопительного сезона, поскольку "Газпром" последовательно сокращает свои поставки в регион.

В частности, российская компания заявила об остановке "Северного потока-1" на три дня в конце августа с целью технического обслуживания.

Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В середине июля Газпром уже останавливал поставки "Северным потоком-1" из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

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Высокие цены на газ удерживаются еще с прошлой недели, когда "Газпром" заявил, что зимой котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов.