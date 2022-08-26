ФАО предоставит украинским агропроизводителям 30 тонн семян озимой пшеницы: условия

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предоставит 30 тысяч тонн семян озимой пшеницы для пострадавших от войны с Россией аграриев семи регионов Украины.

Об этом сообщили в организации, передает Интерфакс-Украина.

Организация при финансовой поддержке правительства Японии предоставит по две тонны семян озимой пшеницы для 1,5 тыс. аграриев, обрабатывающих участки суммарной площадью не более 50 га.

Такая поддержка направлена ​​на обеспечение успешного проведения ближайшей посевной кампании агропроизводителями из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

По программе каждый из 1,5 тыс. отобранных получателей помощи получит по две тонны семян озимой пшеницы в таре по 50 кг.

Предпочтение будет предоставляться фермерам, имеющим документальное подтверждение ущерба, причиненного вследствие вторжения РФ в Украину.

Выбранные для участия в программе сельхозпроизводители должны самостоятельно забрать семена из точек выдачи, установленных ФАО на территории каждой из семи областей.

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Для получения помощи от ФАО необходимо до 4 сентября зарегистрироваться через Google-форму и подтвердить свою регистрацию в Государственном аграрном реестре.

Будут выбирать кандидатов по следующим критериям:

претендент должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Украины;

возделывать 20-50 га земли;

осуществлять хозяйственную деятельность не менее года.

Не смогут претендовать на помощь:

предприятия, которые выращивают и самостоятельно перерабатывают с/х культуры;

предприятия из состава агрохолдингов;

аграрии, уже получающие помощь или другие гранты от ФАО;

предприятия, получающие аналогичную помощь по другим государственным или региональным программам поддержки.

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