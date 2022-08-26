ФАО предоставит украинским агропроизводителям 30 тонн семян озимой пшеницы: условия
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предоставит 30 тысяч тонн семян озимой пшеницы для пострадавших от войны с Россией аграриев семи регионов Украины.
Об этом сообщили в организации, передает Интерфакс-Украина.
Организация при финансовой поддержке правительства Японии предоставит по две тонны семян озимой пшеницы для 1,5 тыс. аграриев, обрабатывающих участки суммарной площадью не более 50 га.
Такая поддержка направлена на обеспечение успешного проведения ближайшей посевной кампании агропроизводителями из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.
По программе каждый из 1,5 тыс. отобранных получателей помощи получит по две тонны семян озимой пшеницы в таре по 50 кг.
Предпочтение будет предоставляться фермерам, имеющим документальное подтверждение ущерба, причиненного вследствие вторжения РФ в Украину.
Выбранные для участия в программе сельхозпроизводители должны самостоятельно забрать семена из точек выдачи, установленных ФАО на территории каждой из семи областей.
Для получения помощи от ФАО необходимо до 4 сентября зарегистрироваться через Google-форму и подтвердить свою регистрацию в Государственном аграрном реестре.
Будут выбирать кандидатов по следующим критериям:
- претендент должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Украины;
- возделывать 20-50 га земли;
- осуществлять хозяйственную деятельность не менее года.
Не смогут претендовать на помощь:
- предприятия, которые выращивают и самостоятельно перерабатывают с/х культуры;
- предприятия из состава агрохолдингов;
- аграрии, уже получающие помощь или другие гранты от ФАО;
- предприятия, получающие аналогичную помощь по другим государственным или региональным программам поддержки.
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