ФАО поможет в хранении четверти необходимого украинцам зерна

пресс-служба Министерства аграрной политики

Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН (ФАО) планирует обеспечить хранение более 4 миллионов тонн зерна, что составляет 25% общенациональной потребности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

ФАО сотрудничает с Минагрополитики над реализацией Стратегии поддержки хранения зерна для решения текущего дефицита зернохранилищ в Украине. Цель стратегии состоит в предоставлении аграриям необходимого оборудования для хранения зерна в течение 2022-2023 годов.

"Совместно с Министерством агрополитики ФАО внедряет Стратегию по хранению зерновых, согласно которой ФАО планирует обеспечить хранение 4.07 млн. тонн зерна, что составляет 25% от общенациональной потребности.

Мы уже завершили тендер и определяем потенциальных поставщиков для закупки рукавов для хранения зерновых со вспомогательным оборудованием, а также модульных зернохранилищ", – рассказал глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.

Он добавил, что одним из важных требований для получения оборудования для временного хранения будет регистрация в Государственном аграрном реестре.

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Экономическая правда