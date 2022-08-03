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Канада и ООН приобретут для Украины оборудование для хранения зерна на 40 миллионов долларов

Среда, 3 августа 2022, 12:09 - Экономическая правда

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке Канады приступила к проекту на сумму 52 миллиона канадских долларов (40 млн долл. США) для решения проблемы дефицита зернохранилищ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве отмечают, что эта инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн. тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием.

Министерство иностранных дел Канады профинансирует ФАО покупку средств для временного и постоянного хранения зерна в 15 регионах Украины. Подразумевается полиэтиленовые рукава для хранения зерна, погрузочно-разгрузочное оборудование и долгосрочные модульные хранилища.

Кроме того, ФАО закупит лабораторное оборудование на сумму до 2 млн долл. для поддержки шести стратегических лабораторий для проведения тестирований по выявлению болезней животных.

По данным министерства, в этом сезоне в Украине ожидается урожай в размере до 51,1 млн тонн зерновых. Из общей емкости зернохранилищ в стране 75 млн тонн, 14% элеваторов повреждены или разрушены, 10% расположены на оккупированной Россией территории, а около 30% остаются заполненными 22 млн тонн прошлогоднего урожая, готового к экспорту.

В свою очередь, недавно разработанная ФАО стратегия поддержки хранения зерна предусматривает предоставление Украине в 2022-2023 годах 4,07 млн ​​тонн зернохранилищ, что составляет 25% общенационального дефицита хранения в 16 млн тонн.

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Также стратегия предусматривает поддержку Госпродпотребслужбы Украины путем укрепления государственного потенциала тестирования и сертификации пищевых продуктов, необходимых для экспорта на приграничных объектах.

Проект ФАО при финансировании Канады дополнит ранее оказанную Японией помощь в размере $17 млн, рассчитанную на обеспечение хранения 1 млн. тонн украинского зерна.

Напоминаем:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) объявит тендер на покупку оборудования для временного хранения зерна нового украинского урожая.

Экономическая правда

Минагрополитики зепно ООН Канада
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