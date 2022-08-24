Французская TotalEnergies принимает участие в поставках авиатоплива для российских военных самолетов – Le Monde

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Французский нефтяной гигант TotalEnergies имеет долю в 49% в предприятии (еще 51% - у российского "Новатэка"), поставляющего газовый конденсат для производства авиатоплива, которое, вероятно, использовалось российскими истребителями в Украине.

Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что французский нефтяной гигант TotalEnergies в отличие от западных конкурентов продолжает деятельность в РФ.

Как выяснило издание, в РФ TotalEnergies не только экспортирует газ в Европу, как компания часто объясняет, оправдывая свое присутствие в России.

"Компания получает доход от продажи газового конденсата, который после превращения в керосин заправляет российские самолеты, которые бомбят Украину.

Нефтяной гигант вместе с местным партнером - "Новатэк" - руководит месторождением, из которого добывают газовый конденсат, который после превращения в керосин используется для заправки российских боевых самолетов, участвующих в войне в Украине", - пишет газета.

Подчеркивается, что разрабатывающий это месторождение "Тернефтегаз" на 49% принадлежит TotalEnergies и на 51% - "Новатек".

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"Благодаря информации, собранной неправительственной организацией Global Witness и полученной из финансовой базы данных Refinitiv, Le Monde удалось отследить цепь поставок, ведущую от газового месторождения Термокарстово в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрия истребителей", – подчеркивает издание.

Amnesty International и другие правозащитные группы заявили, что авиаудары по гражданскому населению, включая разрушенный украинский город Мариуполь, вероятно, были нанесены военными самолетами с баз в этом регионе, включая Морозовскую и Мальчево.

В Amnesty International говорят, что "российские самолеты, скорее всего, совершившие атаку, - это многоцелевые боевые самолеты СУ-25, СУ-30 или СУ-34, которые дислоцируются на близлежащих аэродромах".

"Большинство бомбардировок Мариуполя совершила боевая авиация, базировавшаяся в Морозовской, расположенной в Ростовской области. Le Monde собрала несколько свидетельств выживших в Мариуполе о том, что город бомбардировали самолеты СУ, которые часто кружили над городом", - говорится в статье.

Французская компания, публично осудившая российское вторжение в Украину (хотя не перевела это осуждение на русский на своем сайте), заявила, что "не участвует в принятии решений о добыче конденсата "Новатэк" и "не контролирует его продажи".

Там добавили, что мажоритарный акционер "Новатэк", имеющий долю в 51%, принимает единолично все такие решения.

"Мажоритарные пороги зависят от характера решений", – заявили в TotalEnergies, признавая де-факто возможность блокировать определенные решения.

Напомним: