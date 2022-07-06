Французская TotalEnergies выходит из проекта разработки крупного нефтяного месторождения в РФ
Французская энергокомпания TotalEnergies согласилась передать свою долю в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения российской госкомпании "Зарубежнефть".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию.
Компания продолжает выход из проектов в России.
"TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" оставшиеся 20% акций, которыми компания владела в Харьягинском нефтяном месторождении", - сказал представитель Total в ответ на запрос Reuters.
Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе РФ. Общие запасы нефти оцениваются в 160,4 млн. тонн, в контрактной зоне - 97 млн. тонн.
Напомним:
Ранее два британских акционера TotalEnergies призвали компанию уйти из российских проектов и разорвать все связи с РФ.
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies после обвинений в соучастии "в военных преступлениях" приняла решение об отказе от закупки российской нефти и нефтепродуктов.
Экономическая правда
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