Все разделы
Укр / Рус

Французская TotalEnergies выходит из проекта разработки крупного нефтяного месторождения в РФ

Среда, 6 июля 2022, 16:25 - Алексей Павлыш

Французская энергокомпания TotalEnergies согласилась передать свою долю в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения российской госкомпании "Зарубежнефть".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию.

Компания продолжает выход из проектов в России.

"TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" оставшиеся 20% акций, которыми компания владела в Харьягинском нефтяном месторождении", - сказал представитель Total в ответ на запрос Reuters.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе РФ. Общие запасы нефти оцениваются в 160,4 млн. тонн, в контрактной зоне - 97 млн. тонн.

Напомним:

Ранее два британских акционера TotalEnergies призвали компанию уйти из российских проектов и разорвать все связи с РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies после обвинений в соучастии "в военных преступлениях" приняла решение об отказе от закупки российской нефти и нефтепродуктов. 

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Франция компании нефть Россия
Материалы по теме
Французская Schneider Electric продала бизнес в РФ местному менеджменту 4 июля 2022, 11:45
Производитель шин Michelin уходит из России: до конца года передаст бизнес локальному менеджменту 28 июня 2022, 10:45
Макрон: разрабатывается маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию 17 июня 2022, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте