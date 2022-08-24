"Укрзализныця" намерена построить почти 150 км путей до конца года

УЗ

АО "Укрзализныця" планирует построить и отремонтировать до конца года рекордное количество инфраструктуры – 149,3 км железнодорожных путей.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram.

Кроме этого, компания планирует электрифицировать 56,8 км путей.

Основные работы "Укрзализныци" сосредоточены на модернизации инфраструктуры в направлении переходов со странам Европейского Союза.

Помимо этого компания продолжает обновлять пассажирские поезда. В частности, речь идет о возвращении на маршрут второго двухэтажного поезда Skoda.

"Работаем по условиям военного положения. Если раньше потребовались месяцы или годы на строительство моста, то теперь для этого требуется меньше месяца. Для восстановления инфраструктуры раньше требовались дни, а теперь — часы", – добавили в УЗ.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

УЗ 23 августа запустила два модернизированных пассажирских поезда: на маршруте Киев-Ровно-Луцк начал курсирование модернизированный электропоезд Skoda, а на маршруте Киев-Белая Церковь запущен пригородный электропоезд, обновленный в пределах проекта Kyiv City Express.

Железнодорожники возобновили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова) – в обход самопровозглашенного Приднестровья.