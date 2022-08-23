Укрзализныця запустила два модернизированных пассажирских поезда

фото: уз

УЗ 23 августа запустила два модернизированных пассажирских поезда: на маршруте Киев-Ровно-Луцк начал курсирование модернизированный электропоезд Skoda, а на маршруте Киев-Белая Церковь запущен пригородный электропоезд, обновленный в пределах проекта Kyiv City Express.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

"Мы продолжаем выполнять планы по обновлению подвижного состава, очерченные еще в прошлом году. Важно сказать, что эти поезда были модернизированы на украинском предприятии – Киевском электровагоноремонтном заводе "Укрзализныци"".

Это означает прямую поддержку отечественной промышленности и экономики – тысячи сохраненных рабочих мест и зарплаты работникам.

Следует отметить, что обновление происходит с соблюдением принципов безбарьерности и удобства для маломобильных групп населения. Считаю, что качество сервиса и клиентоориентированность "Укрзализныци" начинается именно с безбарьерных решений – от приложения для покупки билетов до комфорта путешествующих с детьми матерей.

Уверен, что именно такой подход свидетельствует о системных качественных изменениях пассажирских перевозок", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

фото: уз

Поезд Skoda

ВИДЕО ДНЯ

Поезд на маршруте Киев – Ровно – Луцк состоит из 6 двухэтажных вагонов и имеет 636 мест. Поезд инклюзивный и предусматривает удобную перевозку пассажиров с детьми и велосипедистов.

Он может перевозить около 40 тыс пассажиров в месяц.

Поезд Kyiv City Express

Модернизированный поезд из Киева в Белую Церковь будет курсировать на наиболее загруженном направлении Киевщины – фастовском. Заполненность составляет 80% в 25 парах поездов на этом направлении, в то время как средний возраст вагонов составляет 30 лет.

"Как и Skoda, этот модернизированный поезд является инклюзивным и предусматривает удобную перевозку пассажиров с детьми и велосипедистов. Его запуск улучшит качество пригородных перевозок для более 20 тыс. украинцев, ежедневно путешествующих по фастовскому направлению", - говорится в сообщении.

Экономическая правда