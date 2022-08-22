Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья

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Железнодорожники возобновили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области – Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова) – в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает "Пассажирский транспорт".

Отмечается, что с 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березине (Одесская область) – Басарабяска (Молдова), которая полностью перестала функционировать в 1997 году.

Восстановление этого участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники провели в рекордно короткий срок – чуть больше месяца.

Со стороны Украины был восстановлен 22-километровый участок пути. Со стороны Молдовы было – 1-километровый участок.

Теперь между станциями Березине – Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как существующим участком от Белгорода-Днестровского до порта Измаил, так и в порт Рени.





