В правительстве наконец-то определились с судьбой активов экс-Сбербанка и Проминвестбанка

Кабинет министров готовится разделить между государственными структурами конфискованные в мае активы МР Банка и Проминвестбанка, принадлежавшие российским Сбербанку и Внешэкономбанку.

Об этом сообщает Forbes Украина со ссылкой на комментарий первого замминистра экономики Дениса Кудина.

"Процесс занял больше времени, чем мы рассчитывали, ведь необходимо четко соблюдать все законные процедуры, чтобы эти решения не были обжалованы в судах предыдущими владельцами банков", - пояснил он. Кроме того, нужно определить распорядителя активами.

Первая версия закона, принятая в апреле, предполагала, что активы могут передаваться только на отдельное госпредприятие, а именно – Национальному фонду инвестиций. Он был основан в прошлом году, но до сих пор не начал операционную деятельность.

Поскольку банки имеют на балансе разные активы (денежные средства, корпоративные права, права требования по кредитам госпредприятий, ОВГЗ), их целесообразно передать разным структурам, продолжает Кудин. По его словам, такой подход поддержали чиновники из разных министерств.

Например, денежные средства следует передать напрямую в госбюджет, а ОВГЗ – вернуть Минфину, чтобы государство по ним не платило. Права требования по кредитам можно либо списать, либо передать самим госпредприятиям-должникам. Корпоративные права можно бросить в Нацфонде инвестиций.

Чтобы реализовать такой подход, необходимо было внести изменения в закон об изъятии имущества россиян, говорит Кудин. Закон с соответствующими изменениями (№7451) был принят Верховной Радой в конце июля и подписан президентом 18 августа, добавил он.

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Проект решения о передаче всех изъятых активов разным конечным получателям будет представлен Минэкономики на ближайшем заседании правительства, убежден Кудин. Как только решение будет одобрено, в вопросе будет поставлена точка.

Напоминаем:

Процесс изъятия активов "МР банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавших российским государственным "Сбербанку и "ВЕБ.РФ", приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.

12 мая Верховная Рада приняла специальный закон, который приводил в действие решение СНБО, а 19 мая этот закон вступил в силу. С тех пор прогресса во взыскании активов "дочек" российских госбанков не было.