Украина хочет получить от приватизации до 1 миллиарда в этом году

Фонд государственного имущества ожидает, что благодаря приватизации имущества удастся привлечь от 600 млн. грн. до 1 млрд. грн. в этом году.

Об этом и. главе Фонда Ольга Батова рассказала в интервью изданию Deutsche Welle, передает пресс-служба ведомства.

После принятия всех нормативных актов, Фонд государственного имущества будет готов объявить аукционы по уже подготовленным к продаже объектам. Речь идет, в частности, о неработающих комбинатах хлебопродуктов, спиртовых заводах и объектах недвижимости, которые могли бы заинтересовать малый и средний бизнес, считают в Фонде.

По словам Батовой, главная задача приватизации сейчас – это поддержка бизнеса в условиях войны, когда сотни компаний нуждаются в площадках для возобновления работы в безопасных регионах.

"Точно скажу, что в этом году от приватизации планируется привлечь в бюджет более 600 миллионов гривен. Очень будем надеяться, что удастся получить до одного миллиарда в бюджет благодаря росту цен на электронных аукционах", – заявила Батова.