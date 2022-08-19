Фонд госимущества готовит к аукционам 26 объектов промышленности

Фонд государственного имущества готовит к приватизации 23 актива спиртовой отрасли и 3 хлебокомбината, аукционы должны состояться в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде отметили, что приватизация этих объектов, в первую очередь, будет способствовать решению вопроса продовольственной безопасности.

"В частной собственности они могут стать площадками для переработки и хранения зерна, их обновление работы также позволит сохранить и создать рабочие места", - пояснили в сообщении.

Подавляющее большинство из этих объектов не работают, но инфраструктура, оборудование, производственные мощности и складские помещения позволят возобновить работу в кратчайшие сроки.

Указанные активы расположены в:

Винницкой области – 6 спиртовых объектов;

Житомирской области – 1 спиртовый завод;

Закарпатской области – 1 комбинат хлебопродуктов;

Ивано-Франковской области – 1 комбинат хлебопродуктов;

Киевской области - 1 спиртовой завод;

Львовской области – 2 спиртовых завода;

Полтавской области – 2 спиртзавода;

Ровенской области – 1 спиртзавод;

Сумской области – 1 спиртовой актив;

Тернопольской области – 1 спиртовой завод;

Харьковской области (на безопасной территории) – 1 спиртовой завод;

Хмельницкой области – 1 спиртзавод;

Черкасской области – 1 спиртоводочный комбинат;

Черновицкой области – 2 спиртзавода и 1 комбинат хлебопродуктов;

Черниговской области – 1 спиртзавод и 1 комбинат хлебопродуктов.

"Первые 6 спиртовых активов и 2 комбината хлебопродуктов практически готовы к выставке на аукционы", – отметила и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

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Экономическая правда





