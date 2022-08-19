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Фонд госимущества готовит к аукционам 26 объектов промышленности

Пятница, 19 августа 2022, 12:40 - Анастасия Жарикова

Фонд государственного имущества готовит к приватизации 23 актива спиртовой отрасли и 3 хлебокомбината, аукционы должны состояться в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде отметили, что приватизация этих объектов, в первую очередь, будет способствовать решению вопроса продовольственной безопасности.

"В частной собственности они могут стать площадками для переработки и хранения зерна, их обновление работы также позволит сохранить и создать рабочие места", - пояснили в сообщении.

Подавляющее большинство из этих объектов не работают, но инфраструктура, оборудование, производственные мощности и складские помещения позволят возобновить работу в кратчайшие сроки.

Указанные активы расположены в:

  • Винницкой области – 6 спиртовых объектов;
  • Житомирской области – 1 спиртовый завод;
  • Закарпатской области – 1 комбинат хлебопродуктов;
  • Ивано-Франковской области – 1 комбинат хлебопродуктов;
  • Киевской области - 1 спиртовой завод;
  • Львовской области – 2 спиртовых завода;
  • Полтавской области – 2 спиртзавода;
  • Ровенской области – 1 спиртзавод;
  • Сумской области – 1 спиртовой актив;
  • Тернопольской области – 1 спиртовой завод;
  • Харьковской области (на безопасной территории) – 1 спиртовой завод;
  • Хмельницкой области – 1 спиртзавод;
  • Черкасской области – 1 спиртоводочный комбинат;
  • Черновицкой области – 2 спиртзавода и 1 комбинат хлебопродуктов;
  • Черниговской области – 1 спиртзавод и 1 комбинат хлебопродуктов.

"Первые 6 спиртовых активов и 2 комбината хлебопродуктов практически готовы к выставке на аукционы", – отметила и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

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Экономическая правда



Фонд госимущества приватизация
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