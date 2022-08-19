Фонд госимущества готовит к аукционам 26 объектов промышленности
Фонд государственного имущества готовит к приватизации 23 актива спиртовой отрасли и 3 хлебокомбината, аукционы должны состояться в этом году.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
В Фонде отметили, что приватизация этих объектов, в первую очередь, будет способствовать решению вопроса продовольственной безопасности.
"В частной собственности они могут стать площадками для переработки и хранения зерна, их обновление работы также позволит сохранить и создать рабочие места", - пояснили в сообщении.
Подавляющее большинство из этих объектов не работают, но инфраструктура, оборудование, производственные мощности и складские помещения позволят возобновить работу в кратчайшие сроки.
Указанные активы расположены в:
- Винницкой области – 6 спиртовых объектов;
- Житомирской области – 1 спиртовый завод;
- Закарпатской области – 1 комбинат хлебопродуктов;
- Ивано-Франковской области – 1 комбинат хлебопродуктов;
- Киевской области - 1 спиртовой завод;
- Львовской области – 2 спиртовых завода;
- Полтавской области – 2 спиртзавода;
- Ровенской области – 1 спиртзавод;
- Сумской области – 1 спиртовой актив;
- Тернопольской области – 1 спиртовой завод;
- Харьковской области (на безопасной территории) – 1 спиртовой завод;
- Хмельницкой области – 1 спиртзавод;
- Черкасской области – 1 спиртоводочный комбинат;
- Черновицкой области – 2 спиртзавода и 1 комбинат хлебопродуктов;
- Черниговской области – 1 спиртзавод и 1 комбинат хлебопродуктов.
"Первые 6 спиртовых активов и 2 комбината хлебопродуктов практически готовы к выставке на аукционы", – отметила и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.
Экономическая правда