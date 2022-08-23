Правительство расторгло соглашение с РФ о параллельной работе энергетических систем

Кабинет министров прекратил действие межправительственного Соглашения с РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ.

Такое решение было принято на заседании 23 августа, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ, совершенной 12.07.2012", - написал он.

Напомним:

Украина 16 марта 2022 года стала членом "энергетического Евросоюза", то есть присоединилась к системе ENTSO-E.

Украина должна была присоединиться к системе до конца 2022 года, однако начало Россией войны против Украины показало, что после работы в изолированном режиме Украина не может присоединиться к системе агрессора и отказалась это делать.

Украина обратилась к министрам энергетики европейских стран относительно ускорения принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. В конце концов Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины единой энергосети ЕС.

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В рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосетью ENTSO-E Украина инвестировала в модернизацию энергосистемы более 600 млн евро.

Экономическая правда