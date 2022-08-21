Судан предоставит доступ к своим нефтяным месторождениям

Gettyimages

Российская нефтедобывающая компания "Зарубежнефть" получит доступ к новым месторождениям в Судане.

Об этом сообщает Sudan Tribune.

Министерская делегация Судана завершила трехдневный визит в Москву, где в пятницу состоялось совместное экономическое заседание Судана и России.

"Мы обсуждали предложение "зарубежнефти" по инвестициям в Судан. Ранее мы предоставляли несколько нефтяных блоков для разработки, а теперь добавили еще больше в регионах с газовым и нефтяным потенциалом", – заявил о результатах визита генеральный директор управления разведки и добычи нефти Судана аль-Тахир Абуль-Хасан.

Необходимую для разработки новых нефтяных месторождений информацию планируют передать до октября этого года.

По сообщению издания, военное правительство Судана расширило двусторонние отношения с РФ, которая стремится усилить свое политическое и экономическое влияние в Африке из-за наложенных на нее международных санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России сократится примерно на 20% в начале следующего года, поскольку в декабре 2022 года вступит в силу эмбарго ЕС.

Работники международного аэропорта Хартума в Судане обнаружили, что российский грузовой самолет, который по документам должен экспортировать печенье, на самом деле загружен коробками с золотом.