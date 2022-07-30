Росія під виглядом печива вивозить з Судану контрабандне золото – CNN

Працівники міжнародного аеропорту Хартума у Судані виявили, що російський вантажний літак, який за документами мав би експортувати печиво, насправді завантажений коробками з золотом.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Цінний вантаж виявили через декілька днів після початку вторгнення Росії в Україну. У документах було зазначено, що він був завантажений печивом.

Варто зазначити, що Судан вкрай рідко, якщо взагалі експортує печиво.

Перевірити вантаж вирішили працівники бек-офісу летовища, хоч і побоювались проросійське керівництво Судану.

"Усередині трюму перед ними тяглися різнокольорові коробки з печивом. Прямо під ним були сховані дерев’яні ящики з найціннішим ресурсом Судану. Золото. Приблизно одна тонна", – йдеться у матеріалі.

Цей інцидент у лютому, про який кілька офіційних суданських джерел розповіли CNN, є одним із принаймні 16 відомих контрабандних польотів російського золота з Судану за останні півтора року.

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Судан є третім за обсягом виробник дорогоцінного металу в Африці.

Розслідування журналістів виявило, що це – продумана росіянами схема пограбування багатств Судану в спробі зміцнити Росію проти дедалі жорсткіших санкцій Заходу. А також підтримувати фінансування військового сектору РФ.

Докази свідчать, що Росія вступила в змову з військовим керівництвом Судану, дозволяючи мільярдам доларів золота проходити в обхід суданської держави та позбавляти бідну країну сотень мільйонів державного доходу.

"Ми давно знали, що Росія експлуатує природні ресурси Судану. Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, Росія сприяла військовому перевороту", — сказав CNN один колишній чиновник США, знайомий із цією справою.

У центрі схеми між Москвою та військовою хунтою Судану стоїть Євген Пригожин, російський олігарх і ключовий союзник президента Володимира Путіна, вважається власником приватної військової компанії Вагнера (ПВК Вагнер)

"Через Meroe Gold або інші компанії, пов’язані зі співробітниками Пригожина, він розробив стратегію пограбування економічних ресурсів африканських країн, куди він втручається, на противагу своїй підтримці урядів", — розповів слідчий Лондонського центру "Досьє" Денис Коротков.