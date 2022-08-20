Аргентинские рабочие устроили "похороны зарплаты"

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Из-за высокой инфляции в Аргентине, которая уничтожила покупательную способность населения, жители Буэнос-Айрес устроили демонстрацию "похорон собственной зарплаты".

Об этом сообщает Reuters.

"Ситуация для рабочих ужасающая. До середины месяца у нас больше не будет зарплаты, ее недостаточно", — сказала Мелисса Гаргарелла организатор протеста.

В этом году ожидается, что уровень инфляции в стране достигнет 90%, что делает невозможным покупательскую способность работников, несмотря на многолетние попытки правительства сдержать повышение цен.

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Согласно данным национального статистического института INDEC, официальная месячная минимальная заработная плата в стране составляет 45 540 аргентинских песо (334 доллара США), тогда как базовая продовольственная корзина для семьи из двух взрослых и двоих детей стоит вдвое больше – 111 298 песо (817) долларов США).

Годы политических усилий, направленных на сдерживание инфляции, мало помогли снизить рост цен, и в июле в стране был зарегистрирован самый высокий уровень инфляции за 20 лет.

Последней попыткой спасти экономику Аргентины является назначение нового министра экономики Серхио Массы, которому предоставлены расширенные полномочия, чтобы попытаться обуздать инфляцию. Аргентинцы окрестили его "суперминистром"

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Напомним:

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала страны G20 и все другие страны применить инструменты для снижения инфляции в мире.