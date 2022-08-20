Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте.

Об этом сообщает агентство.

Международное агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до CCC+/C с SD/SD.

Как сообщает S&P, Украина завершила реструктуризацию своих внешних долгов, однако из-за войны ее способность обслуживать долг остается уязвимой и зависит от благоприятных экономических условий.

По мнению агентства, кредитные риски Украины управляемы. В ближайшее время Украина должна получить значительную донорскую помощь, которая должна помочь удовлетворить потребности государства в бюджетном финансировании и стабилизировать международные резервы, значительно сократившиеся после начала войны.

В S&P добавляют, что Правительство Украины смогло реструктурировать еврооблигации на сумму в размере 22,6 млрд долларов, а также еврооблигации с государственной гарантией на сумму около 1,5 млрд долларов после получения со стороны необходимого большинства владельцев облигаций согласия на отсрочку выплат процентов основной суммы долга на 24 месяца.

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Напомним:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

Держатели более 90% условной стоимости находящихся в обращении ВВП-варрантов одобрили предложения Украины об отсрочке выплат и пересмотре условий относительно них.

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.