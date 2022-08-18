Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Про це йдеться у заяві Fitch.

Зазначається, що підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризації зовнішнього боргу.

"Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%", - йдеться в повідомленні.

При цьому аналітики зазначають, що рейтинг "CC" відображає невирішені ризики стійкості боргу, що є наслідком нападу Росії.

"Ми очікуємо, що війна триватиме навіть у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, додаючи і без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними.

Таким чином, на нашу думку, ширша реструктуризація боргу уряду є ймовірною, хоча терміни невизначені. Полегшення, яке вже забезпечило дворічне припинення випуску всіх єврооблігацій, і проблема узгодження рамок для будь-якої такої реструктуризації в такому невизначеному макросередовищі потенційно можуть перенести це на 2024 рік", - кажуть у Fitch.

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Нагадаємо:

Раніше міжнародні рейтингові агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України у зв'язку з відтермінуванням нею платежів за державним боргом на два роки.

У Fitch повідомили, що знижують рейтинг України до 'RD' (обмежений дефолт), а усіх випусків облігацій з переддефолтного рівня "C" до "D" до завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями.

Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу – відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.

Економічна правда